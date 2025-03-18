قائد القوة الجوية الإيرانية يؤكد على التفوق العلمي على المستوى الإقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد حميد واحدي خلال لقاء مع مسؤولي التعليم والتدريب والباحثين في جامعة الشهيد ستاري الجوية، في مجال التعليم، تعمل القوات الجوية للجيش على تحسين مستوى المهارات التخصصية لمنتسبيها، فضلاً عن التزامهم وإيمانهم، ولن يتسنى ذلك إلا من خلال التدريب العملي".

وفي إشارة إلى الأهداف التعليمية لجامعة شهيد ستاري للطيران، قال: "يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية هو تنمية وتطوير معرفة الطلاب ومهاراتهم وخبراتهم حتى يصبحوا متعلمين ويفكرون ويتساءلون دائمًا".

وأكد العميد واحدي أيضا على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة النشاط في الجامعة، مضيفا: "هذا النشاط لن يعزز باحثينا فحسب، بل سيخلق أيضا رغبة في التميز والاستقلال والتطور في تفكير الناشطين".

وحدد قائد القوات الجوية للجيش وأوضح أولويتين أساسيتين للعام الجديد في جامعة الشهيد ستاري الجوية: "مواصلة تدريب وتعليم الضباط الملتزمين والمحليين والمتخصصين" و"وضع الأساس للتفوق العلمي والأكاديمي على المستوى الإقليمي واتخاذ خطوات نحو الجهاد العلمي" من بين أولويات جامعة الشهيد ستاري في العام الجديد.

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