 الرئيس اللبناني: الاعتداءات "الإسرائيلية" يجب أن تتوقف

وأفادت وكالة مهر للأنباْ، انه أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس اليوم في بعبدا: "ان الاستقرار الدائم في الجنوب يرتبط بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، وتنفيذ القرار 1701 بجميع بنوده، بما في ذلك مقتضيات اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي. كما يُعدّ إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق".

وقال إن "الاعتداءات "الإسرائيلية" يجب أن تتوقف، بما في ذلك قتل الأبرياء والعسكريين، وتدمير المنازل، وتجريف الأراضي الزراعية وإحراقها، وان الجيش اللبناني جاهز للانتشار في القرى والبلدات التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، على أن يُنجز الانسحاب ضمن المهلة المحددة في 18 شباط".

وشدد على أن "التعاون مع القوات الدولية سيستمر بشكلٍ بنّاء لتنفيذ القرار 1701، بهدف تثبيت الاستقرار من جهة، وإعادة الحياة تدريجياً إلى المناطق المحررة، التي تحتاج إلى خطة شاملة وضمان الحد الأدنى من مقومات العيش".

وفي عملية تشكيل الحكومة، أكد الرئيس عون أن "المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة تكاد تصل الى خواتيمها، على أن تتمتع الحكومة بالانسجام والقدرة على تحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم، وفق ما ورد في خطاب القسم".

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