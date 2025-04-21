حضرتي: الشهيدة فاطمة حسونة قدمت للعالم رواية قوية ومؤثرة عن حرب غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في منشور له على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، كتب رئيس مجلس الإعلام الحكومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إلياس حضرتي": إن مهمة الصحفيين والمراسلين والمصورين وصناع الأفلام الوثائقية هي التقاط الواقع كما هو ونقله للاخرين، ولكن للأسف فإن عالم اليوم لا يستطيع أن يتحمل نقل كل الواقع.

واضاف حضرتي: قدمت الشهيدة فاطمة حسونة رواية قوية ومؤثرة عن حرب غزة للعالم، لكن الرد على هذه الرواية كان ركام قنابل الكيان الصهيوني الغاصب والهمجي.

وتابع: إن استشهاد فاطمة حسونة على يد الكيان الصهيوني أثبت مرة أخرى للعالم الطبيعة اللاإنسانية والوحشية لهذا الكيان.

وذكر رئيس مجلس الاعلام الحكومي ان استشهاد مصورة حرب كان واجبها الوحيد تصوير الجرائم الصهيونية، يذكرنا بهذا البيت الرائع للشاعر حكيم نظامي كنجوي:" إذا أظهرت المرآة عيوبك بشكل صحيح، فلا تكسر المرآة، بل قم بتحسين نفسك."

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