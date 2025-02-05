الجهاد الإسلامي: مخطط ترامب لتهجير الغزيين نسخة جديدة من وعد بلفور المشؤوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة القدس الإخبارية، أن حركة الجهاد الإسلامي، أكدت في بيان أصدرته صباح اليوم (الأربعاء 5 شباط) "أن مواقف ترامب ومخططاته، لتوسيع مساحة الاحتلال الصهيوني على حساب شعوب أمتنا، وتهجير أهالي غزة، وإنهاء وكالة الأونروا، ودعم الحصار والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة وغزة، هي تصعيد خطير يهدد الأمن القومي العربي والإقليمي، خاصة في مصر والأردن، اللتين تريد الإدارة الأمريكية أن تضعهما في مواجهة الشعب الفلسطيني وحقوقه".

ورأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "أن التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يستقبل الهارب من المحكمة الدولية، بنيامين نتنياهو، وتأكيده على مخطط تهجير أهلنا في قطاع غزة عن أرضهم، ليست سوى نسخة جديدة من وعد بلفور المشؤوم؛ الذي وعد فيه من لا يملك لمن لا يستحق".

ودعت حركة الجهاد الإسلامي "الشعوب العربية والإسلامية إلى الوقوف في وجه هذا المشروع التآمري، الذي يستهدف جميع شعوب منطقتنا وينبىء بتهديدات خطيرة قادمة".

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