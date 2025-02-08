روسيا: قواتنا تتقدم على عدد من المحاور وتدمر أهدافاً استراتيجية للجيش الأوكراني

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انها قالت وزارة الدفاع الروسية، استهدفت القوات التابعة لها، التشكيلات الأوكرانية على جميع محاور القتال، إضافة إلى تدمير أهداف استراتيجية تابعة لقوات كييف، منها منشآت الطاقة ومخازن الطائرات المسيرة.



وفي بيان، أوضحت الوزارة اليوم السبت، أنّ الطيران الحربي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت منشأة لصناعة الغاز والنفط، كانت تسند وتدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات التخزين ومواقع الإعداد لإطلاق الطائرات من دون طيار، فضلاً عن تراكم القوى العاملة والمعدات للعدو في 152 منطقة.



/انتهى/