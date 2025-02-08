موسكو تعلن عن افتتاح مركز ثقافي روسي في إيران بحلول عام 2026

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة "ريا نوفوستي"، ان المركز الروسي للتعاون الدولي بدأ العمل على القضايا العملية المتعلقة بافتتاح المركز الثقافي الروسي في طهران.

وجاء في التقرير: بعد التنسيق مع وزارة الخارجية الروسية، من المقرر افتتاح هذا المركز بحلول عام 2026 على أقصى تقدير، وذلك بعد تخصيص الأموال اللازمة.

وأضافت "روس ساترودنيتشيستفو": إن افتتاح هذا المركز من شأنه أن يلبي احتياجات المواطنين الإيرانيين لدراسة اللغة الروسية وتوسيع الحضور الثقافي والإنساني الروسي في طهران.

ووفقا لهذا التقرير، تقوم ممثلة المركز حاليا في السفارة الروسية في طهران، بتنظيم فعاليات وبرامج في مجال تعزيز الثقافة الروسية والتعليم والدراسة في روسيا، والعلاقات مع الجامعات الإيرانية البارزة.

وفي هذا الصدد، قالت ليليا بانكينا، رئيسة بعثة (روس ساترودنيشيستفو) في إيران: إن افتتاح المركز الروسي للعلوم والثقافة في إيران سيشكل مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات بين طهران وموسكو. وتساعد أنشطة هذا المركز على تعزيز الحوار بين البلدين في المجالات العلمية والثقافية والتعليمية، وتمكننا من تحقيق مستوى عال من التعاون النوعي في مجالات التعليم والثقافة.

وأضافت: "من برامج هذا المركز افتتاح دورات باللغة الروسية، وإقامة المعارض التعليمية والفعاليات الثقافية والأدبية، وإقامة ورش العمل المختلفة، وكذلك المؤتمرات العلمية والتعليمية، والطاولات المستديرة المختلفة الهادفة إلى تعزيز الحوار في المجالات العلمية والثقافية والتعليمية".

وقالت بانكينا: "حاليا، هناك نقص في المصادر الأدبية وبشكل عام نقص في الكتب باللغة الروسية في ايران، لذلك يقدم هذا المركز الكتب والمصادر الأدبية الروسية الكلاسيكية والحديثة حتى يتمكن جميع المهتمين من قراءة هذه المصادر باللغة الأصلية".

/انتهى/