العميد قريشي: شعب إيران أذلّ العدو باتحادهم وتضامنهم

أفادت وكالة مهر للأنباء، خلال جلسة تخصصية لرؤساء وأمناء اللجان في المؤتمر الوطني "باسيج الشعب والموارد الوطنية في الدفاع المقدس"، الذي عُقد صباح اليوم (الثلاثاء) في جامعة الدفاع الوطني العليا، قال قريشي: "في عام 1979، أسس الشعب الإيراني نهجاً جديداً، وهو إدارة البلاد على أساس 'الديمقراطية الشعبية'."

وأضاف قريشي أن الإمام الخميني (ره) استطاع، بالاعتماد على الشعب، أن يزيح الطاغوت ويؤسس نظام الجمهورية الإسلامية. وأشار إلى أنه رغم المؤامرات التي يحيكها الأعداء في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل السير في طريقها.

وأوضح أن الاستكبار العالمي شن حرباً استمرت ثماني سنوات ضد الشعب الإيراني، ولكن على الرغم من ذلك، فإن تشكيل قوات البسيج البشرية في البلاد كان له دور كبير في تحقيق النصر على العدو.

وأكد أن الشعب الإيراني، رغم عداء المستكبرين، قد أذل العدو من خلال اتحادهم وتضامنهم وإبداعهم الجماعي.

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