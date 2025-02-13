استخراج 716 مليون متر مكعب غاز من حقل "بارس الجنوبي" يوميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح 70 بالمائة من الغاز في البلاد، يُستخرج من حقل بارس الجنوبي المشترك.



وقال بورد للصحفيين في عسلوية (جنوب) انه تم في ظل زيادة انتاج النفط خلال الشهر الماضي، تسجيل رقم قياسي في الصادرات خلال الاعوام الاخيرة، على ان يستمر ذلك خلال الشهرين المتبقيين من السنة الايرانية الحالية.



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