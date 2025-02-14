غروسي: من المحتمل أن يؤجل تقديم تقريرا عن أنشطة إيران النووية إلى ما بعد مارس المقبل

وأضاف أنه حتى الآن لم يتمكن من إجراء مشاورات سياسية مع الحكومة الأمريكية الجديدة بشأن قضية إيران ومن المحتمل أن يؤجل تقديم تقرير شامل عن أنشطة إيران النووية إلى ما بعد مارس المقبل، لأن هذا التقرير لن يكون له أي قيمة مضافة مقارنة بالتقارير السابقة.

وتعود تصريحات غروسي حول تقديم تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية إلى القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ قرار يطلب من مدير عام الهيئة إعداد هذه الوثيقة في الربيع المقبل. وفي الوقت نفسه، أكد غروسي أن هذا التقرير لن يختلف عن التقارير الفصلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية الإيرانية.

وبعد التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 أوفت إيران، باعتبارها دولة مسؤولة، بالتزاماتها الكامل؛ وهو الأمر الذي أكده 16 تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، مع انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2017 وإعادة فرض العقوبات، أوقفت إيران التنفيذ التدريجي لبعض التزاماتها النووية بعد عام من الصبر، ومنحت أوروبا الوقت للتعويض عن آثار هذا الإجراء.

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