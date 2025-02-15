قائد الثورة يوافق على عفو وتخفيف عقوبة عددٍ من المدانين

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "نعمت الله بيرانوندي"، مدير عام مراقبة تنفيذ الأحكام في منظمة التعزيرات الحكومية: "بمناسبة حلول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 22 بهمن، تم منح العناية لعدد من المدانين في المحاكم العامة ومحاكم الثورة، وجهاز القضاء للقوات المسلحة، ومؤسسة التعزيرات الحكومية من جميع أنحاء البلاد من قبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الخامنئي."

وأضاف مدير عام مراقبة تنفيذ الأحكام في مؤسسة التعزيرات الحكومية: "في هذا العفو، اعتبر القائد المعظم 168 شخصًا من المدانين في مؤسسة التعزيرات الحكومية مشمولين بالعفو أو تخفيف العقوبة، وقد تم إبلاغ ذلك إلى الإدارات العامة للتعزيرات الحكومية في جميع أنحاء البلاد بناءً على توجيه معاون وزير العدل ورئيس مؤسسة التعزيرات الحكومية."

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