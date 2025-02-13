العميد واحدي: عقيدتنا هي الدفاع لكننا سنقف بقوة في وجه أي هجوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد سلاح الجو بالجيش الإيراني العميد حميد واحدي، صرّح على هامش مراسم منح وسام التضحية لعائلات شهداء سلاح الجو، قائلاً: "نحن اليوم نمرّ بمرحلة حساسة للغاية على مستوى العالم، وقد رسم لنا قائد الثورة الإسلامية في يوم سلاح الجو طريقًا واضحًا بتوجيهاته القيّمة، وهذه التوجيهات ستكون دائمًا نبراسًا لنا".

وأضاف: "اليوم، سلاح الجو أقوى وأكثر اعتمادًا على الصناعة المحلية، وأنا فخور بجميع زملائي والطيارين الشجعان الذين أثبتوا في عمليتي "الوعد الصادق" أنهم لن يتراجعوا مطلقًا. كما تم اتخاذ خطوات جيدة فيما يتعلق بتحديث وتطوير معداتنا".

وأكد قائد سلاح الجو: "نحن في كامل الجاهزية ومستعدون لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة. عقيدتنا هي الدفاع، لكننا سنقف بقوة في وجه أي هجوم". مضيفا سلاح الجو التابع للجيش أثبت في عملية "الوعد الصادق" أنه لن يتراجع بأي شكل من الأشكال.

وشدد واحدي على أن "الشعب العزيز يجب أن يعلم أن جنود الولاية في سلاح الجو التابع للجيش الإيراني يقفون بكل قوة واقتدار خلف الشعب والنظام والقيادة، ولن يسمحوا لأي اعتداء، وسيدافعون عن وطنهم حتى آخر قطرة دم".

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