الشركات المعتمدة على المعرفة ترغب للمشاركة في "Iran Health 1404"

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن صندوق الابتكار والازدهار، سيتم إقامة جناح الشركات المعتمدة على المعرفة في المعرض الدولي للمعدات الطبية وطب الأسنان والأدوية والمختبرات (Iran haleth 1404) بدعم من صندوق الابتكار والازدهار، حيث يمكن للشركات المعتمدة على المعرفة استغلال هذه الفرصة لعرض منتجاتها وخدماتها التكنولوجية والمبتكرة أمام الجمهور.

سيقام المعرض الدولي السادس والعشرون للمعدات الطبية وطب الأسنان والأدوية والمختبرات "Iran Health 1404" كواحد من أكبر الفعاليات المتخصصة في مجال الصحة في الشرق الأوسط من 8 إلى 11 يونيو 1404 في موقع المعارض الدولية الدائمة في طهران.

تشمل المحاور الرئيسية لهذا المعرض المعدات والمواد والأدوات الاستهلاكية والتشخيصية الطبية؛ المعدات والمواد الأولية والأدوات الاستهلاكية لطب الأسنان؛ المعدات والمواد الأولية والأدوات الاستهلاكية للمختبرات؛ المعدات والمواد الأولية وتعبئة الأدوية؛ خدمات مجال الصحة؛ والابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال الطب.

يتعين على الشركات المعتمدة على المعرفة الراغبة في المشاركة في معرض إيران هيلث 1404 تقديم طلباتها عبر نظام غزال التابع لصندوق الابتكار والازدهار حتى يوم السبت 22 فبراير 2025، وللحصول على مزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالرقم 09056225164 (كاريز اعتماد).

من بين برامج صندوق الابتكار والازدهار لدعم تطوير السوق التصديرية للشركات المعتمدة على المعرفة، دعم حضور هذه الشركات في المعارض الداخلية وكذلك المشاركة في المعارض الدولية المرموقة بشكل مستقل أو من خلال إقامة جناح.

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