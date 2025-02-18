انطلاق المرحلة الثانية من مناورات "الرسول الاعظم (ص) 19" لقوات حرس الثورة في جنوب غرب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية من مناورات " الرسول الأعظم (ص) 19" للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، باعتبارها أكبر مناورات عملياتية في جنوب غرب البلاد.

وانطلقت المرحلة الثانية من مناورات الرسول الأعظم (ص) 19، بحضور وحدات ورتب مختلفة من القوة البرية لحرس الثورة في منطقة شاوريه العامة، وذلك استمراراً للمرحلة الأولى من مناورات أمن القوات البرية في منطقة ازكله في كرمانشاه.

وفي هذه المرحلة، ستواصل الوحدات المتخصصة للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية مختلفة، وعمليات الغابات، والهجمات واسعة النطاق باستخدام المدرعات والصواريخ والطائرات الصغيرة والطائرات بدون طيار والدفاع الجوي والمدفعية في الأيام المقبلة.

وفي هذه المناورات، بالإضافة إلى استخدام أساليب وتكتيكات قتالية جديدة، سيتم تقييم الأسلحة والمعدات الجديدة المضافة إلى مختلف وحدات الحرس الثوري الإسلامي في ساحة المعركة.

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