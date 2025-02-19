اللواء سلامي: حرس الثورة يواكب التقدم في العالم من حيث الأسلحة والمعدات القتالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف اللواء سلامي وهو يتحدث على هامش المرحلة الرئيسيية لمناورات "النبي الاعظم (ص) 19" للقوات البرية للحرس الثوري ان ايران هي بلد قوي وصاحب قدرة ويدافع بقوة عن مصالح ايران الاسلامية واستقلالها امام اي تهديد وعدوان.

واضاف ان القدرة التالية الصلبة للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية تم عرضها في الاحداث والمشاهد المختلفة طيلة الأعوام الـ 46 الاخيرة بما فيها عمليتا الوعد الصادق 1 و2.

واكد ان الجمهورية الاسلامية برهنت انها تملك الارادة اللازمة للتصدي الصلب وهي مزودة بالاسلحة المتقدمة.

وتابع ان اي شيء يمتلكه العالم العصري من حيث السلاح والمعدات العسكرية، فان الحرس الثوري يتملكه بنفس المستوى.

وفي معرض اشارته الى القوات المقاتلة المؤمنة قائلا ان فاعلية القوات المؤمنة وصاحبة الايمان الراسخ، ثبتت في ميادين القتال.

وراى ان الاعداء يركزون حاليا على الحرب الاعلامية والمعرفية مضيفا ان العدو ومن خلال تركيزه على تيئيس الشبان بصدد اثارة الشك والترديد لدى الشباب تجاه قدرات وانجزاات النظام الاسلامي.

واكد ان الحيلة والخداع والخبث، هي من خصائص العدو الامر الذي ثبت للعالم في غزة ولبنان.

يذكر ان المرحلة الثانية من مناورات "النبي الاعظم (ص) 19" للقوات البرية للحرس الثوري، بوصفها اكبر مناورة عملانية لهذه القوات قد بدات يوم الثلاثاء جنوبي غرب البلاد.