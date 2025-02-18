آيزنكوت: لم يتحقق أي من أهداف الحرب

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "غادي آيزنكوت" العضو السابق في حكومة الحرب المنحلة للكيان الصهيوني لصحيفة يديعوت أحرونوت: "بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، لا يمكنه أن يقول إنه لا يوجد تهديد أمني لإسرائيل من غزة." الأسبوع الماضي، تم إلغاء المشاركة في مراسم في غلاف غزة لأسباب أمنية.

وأكد آيزنكوت: "إسرائيل لم تطلق سراح الأسرى ولم تدمر القدرات العسكرية والبنية التحتية لحماس، ولم تعيد الأمن إلى المستوطنات في غلاف غزة."

وأضاف آيزنكوت: "نتنياهو لا يسعى إلى استراتيجية واضحة ومحددة. هو غارق في الاستراتيجيات ويستغل الفرص. هذا مناسب له سياسيًا، لكنه مدمر للنظام الأمني."

وقال هذا المسؤول الصهيوني: "أقول لنتنياهو إن دونالد ترامب سيكون في منصب رئاسة الولايات المتحدة لمدة أربع سنوات وسيدعم إسرائيل، لكن يجب أن تنتبه إلى الفجوة التي نشأت بين المجتمع الإسرائيلي والحكومة."

وأشار إلى أنه لم يتحقق أي من أهداف الحرب.

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