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١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٢٥ م

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، زياد النخالة اليوم الاربعاء مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي اكبر احمديان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الدكتور "زياد النخالة" مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الدكتور "علي أكبر أحمديان" صباح اليوم الأربعاء.

هذا والتقى الأمين العام للجهاد الاسلامي مساء امس الثلاثاء مع قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، حيث هنأ سماحة القائد خلال هذا اللقاء انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة امام الكيان الصهيوني واجباره على قبول وقف اطلاق النار ووصف انتصار المقاومة الإسلامية وأهل غزة بالانتصار العظيم، مضيفا: لقد خلق هذا النصر تحولا جديداً في تاريخ نضال المقاومة.

كما أشار الى المخطط الأمريكي المشؤوم لتهجير أهالي غزة قسريا الى دول اخرى وأكد: "هذه المخططات الحمقاء لن تتحقق، والذين زعموا تدمير المقاومة في فترة قصيرة قبل عام ونصف، يقومون الآن يتسلم أسراهم في مجموعات صغيرة من المقاومين وفي المقابل يطلقون سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين".

/انتهى/

رمز الخبر 1954587

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