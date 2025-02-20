تعيين مدير عام جديد لوزارة الحرب في الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وسائل الإعلام الصهيونية "يديعوت أحرونوت"، أعلن يسرائيل كاتس، وزير الحرب في الكيان الصهيوني، أن "أمير بارام" (Amir Baram) نائب رئيس أركان القوات المسلحة لهذا النظام سيتم تعيينه كمدير عام لوزارة الحرب.

وسيتولى "أمير برعم" هذا المنصب خلال الأسابيع المقبلة بعد انتهاء فترة عمله في جيش الاحتلال واستكمال مراحل تعيينه وتأكيده من قبل حكومة الكيان الصهيوني.

وجاء هذا التعيين بعد أن وافقت حكومة هذا النظام على تعيين إيال زامير كرئيس جديد لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي.

سابقاً، عيّن وزير الحرب في الكيان الصهيوني الجنرال "إيال زامير" كرئيس جديد لهيئة أركان الجيش. وكان زامير قد شغل سابقًا منصب مدير عام وزارة الحرب في الكيان الصهيوني. وقد خلف هذا الجنرال في الجيش الصهيوني "هرتزي هاليفي" الذي استقال من منصبه بسبب الفشل في عملية "طوفان الأقصى".

/انتهى/