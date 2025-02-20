زياد النخالة في لقاء مع اللواء باقري: إيران موطن المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قال في لقاء مع رئيس أركان القوات المسلحة: انتصارات المقاومة في فلسطين ولبنان تشكلت بدعم ودور فعال من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية هي موطن المقاومة. إن دخول الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل مباشر إلى المعركة في عمليتي الوعد الصادق، الأولى والثانية، تغييرا استراتيجيا ومؤثرا في معنويات دول المنطقة.

اللواء باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتوقف أبداً عن دعم فلسطين والمقاومة خلال هذه السنوات، رغم كل المشاكل بما في ذلك الحرب والعقوبات والضغوط الخارجية، وهي لا تزال قوية وستظل كذلك. سنة ونصف من الحرب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وسفك دماء 50 ألف طفل وامرأة وشهيد فلسطيني بريئ وحدها ستؤدي إلى دحر الظالم واحياء فلسطين في العالم.