لاعبة إيرانية تفوز بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا للکاراتية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز المنتخب الوطني الإيراني النسائي للكاراتيه بميدالية ذهبية وأخرى فضية وبرونزيتين في بطولة آسيا في أوزبكستان.

وأحرزت لاعبة الكاتاراتية الإيرانية "آتوسا كلشاد نجاد" الميدالية الذهبية في وزن تحت 61 كغم.

وكانت اللاعبة الإيرانية "سارا بهمنيار"، قد فازت في وقت سابق بميداليتين برونزيتين في وزن تحت 50 كغم.

كما حصلت اللاعبة "فاطمة سعادتي" على الميدالية البرونزية في وزن تحت 55 كغم.

وفي فئة الرجال وزن تحت 75 كغم، سيواجه اللاعب الإيراني "مرتضى نعمتي"، ممثل كازاخستان. وبعد ذلك، سيواجه فريق الكاراتية للرجال الإيراني المباراة النهائية أمام الأردن.

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