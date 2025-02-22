وزير الداخلية الايراني يصل إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الداخلية اسكندر مومني وبدعوة رسمية من نظيره العراقي عبد الأمير كامل الشمري وصل إلى العراق اليوم السبت في زيارة تستغرق يومين، وكان في استقباله الفريق الركن زياد مساعد وزير الداخلية العراقي ومحمد كاظم ال صادق سفير بلادنا لدى العراق.

وتأتي هذه الزيارة بهدف مناقشة والتشاور بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والتعاون في قضايا الحدود وحل المشاكل الحدودية، فضلاً عن التنسيق الأولي لمراسم الأربعين.

ويرافق الدكتور مؤمني في هذه الرحلة علي أكبر بورجمشيديان، نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن وتنفيذ القانون، والعميد السيد تيمور حسيني، رئيس شرطة مرور في الجيش الايراني.

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