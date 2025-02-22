الضفة الغربية: الاحتلال يقتحم أبو ديس بالقدس وتعزيزات إلى طولكرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، ليل الجمعة السبت، ودارت مواجهات مع شبان البلدة، في حين داهم الاحتلال منازل أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، من المفترض الإفراج عنهم اليوم السبت ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وقامت بتخريب الاستعدادات التي قام بها الأهالي لاستقبال الأسرى المحررين.

وفي طولكرم دفعت قوات الاحتلال، مساء امس الجمعة، بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، ولا سيما في شارع نابلس ودوار شويكة وشارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شاباً أصيب بجروح بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح أثناء وجوده في محيط دوار الجعرون.

وتابعت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاقتحامات اليومية لمدن وبلدات الضفة مع ما يرافقها من اعتقالات واعتداء على المواطنين وتخريب الملكيات العامة والخاصة واقتحم الاحتلال فجر السبت بلدة بيت عوا غربي دورا، جنوب مدينة الخليل وبلدة إذنا شمالي غربي الخليل وقرية سلواد شمال رام الله.

/انتهی/