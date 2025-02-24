هجوم جديد للاحتلال على الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية

أفادت وكالة مهر للأنباء،نقلاً عن الجزيرة، عن هجوم جديد لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنين بالضفة الغربية. وفقًا لتقرير الجزيرة، شنت قوات الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد هجومًا على مخيم نورشمس وحي بيتونيا في رام الله ومدينة بورقين في جنين. كما ذكرت الجزيرة أن الجنود الإسرائيليين يقومون بتدمير البنية التحتية في عدة مناطق جنوب مدينة جنين.

كما أفاد التقرير بمقاومة القوات الفلسطينية للاعتداءات الاحتلالية، حيث تم تفجير عدة مركبات مدرعة إسرائيلية باستخدام مواد متفجرة. لقد زادت إسرائيل من اعتداءاتها على الضفة الغربية منذ عدة أشهر، وفي خطوة غير مسبوقة، أدخلت دباباتها إلى الضفة الغربية لأول مرة بعد عدة عقود. جاء دخول الدبابات بعد أن أعلن وزير الحرب الإسرائيلي أن قوات بلاده ستبقى في أجزاء من الضفة الغربية لمدة عام، وأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا من هناك لا يمكنهم العودة إلى هذه المنطقة.

وصف المسؤولون في السلطة الفلسطينية، الذين يتهمون بالتساهل مع الاحتلال، هذا الإجراء الإسرائيلي بأنه "تصعيد خطير" للتوترات.

/انتهى/