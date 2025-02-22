وزير الأمن: استراتيجية ايران هي "التهديد مقابل التهديد والهجوم مقابل العدوان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام والمسلمون خطيب زاده، في مراسم إحياء ذكرى شهداء وزارة الأمن وإحياء الذكرى الأربعين لتأسيس وزارة الامن الايرانية: إن استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي "التهديد مقابل التهديد والهجوم مقابل العدوان" رداً على أي مغامرة او تدخل او أعمال شريرة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

واستذكر وزير المخابرات نضالات شهداء جبهة المقاومة، وفي مقدمتهم قائد المقاومة الشهيد الجنرال سليماني، وزعيم المقاومة الشهيد القائد السيد حسن نصر الله، وكرّم ذكرى 3698 شهيداً مجهولاً من مجتمع وزارة الامن في البلاد، وفي مقدمتهم الشهيد الجنرال حسن باقري.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للأمن القومي: إن الشعب الإيراني شعب مسالم وليس لديه صراع مع أي دولة، لكنه في مواجهة أي مغامرة أو شر أو تدخل غير مبرر من قبل الأعداء، بما في ذلك الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، فسيصر ضمن محيط أمنه القومي على "استراتيجية التهديد مقابل التهديد والهجوم مقابل العدوان"، واؤكد للشعب الإيراني العزيز أن أي عمل شرير على أيدي الاستكبار سيتم الرد عليه بكل حزم وقوة بجهود كل المدافعين عن إيران الإسلامية.