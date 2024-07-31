باقري: ايران تؤكد حقها في الرد على اغتيال ضيفها الرسمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المشرف على الخارجية الإيرانية قال في تغريدة له، إن الاغتيال الجبان لقائد المقاومة الفلسطينية الكبير إسماعيل هنية، والصديق القديم لشهيد القدس الجنرال الحاج قاسم سليماني، سيجعل الشعب الفلسطيني والمقاومة والعالم الإسلامي وكل الشعوب المحبة للحرية أكثر تصميماً على طريق الجهاد المشرف ضد الاحتلال والإبادة الجماعية.

وأوضح باقري أن الشهيد هنية، باعتباره أحد قادة الشعب الفلسطيني وحامل راية النضال المشروع من أجل تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، كان ضيفا رسميا على الشعب والحكومة الإيرانية في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لإيران.

وأضاف، إن العمل الإرهابي الذي تقوم به المافيا الإرهابية التي تحكم الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعدم احترام الأمن القومي لإيران ووحدة أراضيها.

وتابع، تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا العمل الإجرامي البغيض بأشد العبارات وتؤكد حقها في الرد بشكل مناسب.

وأضاف، يجب على مجلس الأمن أن يفي بمسؤوليته في مواجهة التهديد الذي يتعرض له السلام والأمن الدوليان من خلال الأعمال الإرهابية والعدوانية المستمرة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي.

وعقب استشهاد القائد المجاهد الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أصدرت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا وأعلنت الحداد العام لمدة ثلاثة أيام.