نائب قائد الحرس الثوري الإيراني يشارك في مراسم تشييع الشهيد حسن نصرالله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد "علي فدوي"، ونائب الشؤون التنسيقية لفيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية، العميد إيرج مسجدي، يشاركان في مراسم تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في لبنان.

يشار إلى أن إيران تشارك في مراسم تشييع الشهيد حسن نصرالله التي ستقام اليوم في لبنان، من خلال وفد رسمي مؤلف من 40 ممثلا من شخصيات سياسية ومسؤولين وعوائل شهداء كل من إبراهيم رئيسي وحسين امير عبد اللهيان والجنرال قاسم سليماني فضلا عن مسؤولين من السلك القضائي.

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