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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٢ م

نائب قائد الحرس الثوري الإيراني يشارك في مراسم تشييع الشهيد حسن نصرالله

نائب قائد الحرس الثوري الإيراني يشارك في مراسم تشييع الشهيد حسن نصرالله

يشارك نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد "علي فدوي"، من بين الوفد الإيراني في مراسم تشييع الشهيد حسن نصرالله في لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد "علي فدوي"، ونائب الشؤون التنسيقية لفيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية، العميد إيرج مسجدي، يشاركان في مراسم تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في لبنان.

يشار إلى أن إيران تشارك في مراسم تشييع الشهيد حسن نصرالله التي ستقام اليوم في لبنان، من خلال وفد رسمي مؤلف من 40 ممثلا من شخصيات سياسية ومسؤولين وعوائل شهداء كل من إبراهيم رئيسي وحسين امير عبد اللهيان والجنرال قاسم سليماني فضلا عن مسؤولين من السلك القضائي.

/انتهى/

رمز الخبر 1954743
شیرین سماره

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