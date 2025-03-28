العميد فدوي: العدو لا يرتكب أي أخطاء لان الشعب الإيراني يقظ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد علي فدوي صباح اليوم أمام المشاركين في مسيرة يوم القدس في أردستان: "ينص دستورنا صراحة على ضرورة دعم المظلومين، ومن المؤمل أن يتم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه القضية في جميع البلدان الإسلامية، وقد أصبح انتصار الثورة الإسلامية نقطة تحول بحيث تعتقد جميع البلدان أنه يجب دعم المظلومين، واستعادة كرامة الشعب المسلم حتى يتمكن من أداء واجباته الإلهية".

وأضاف: "أدرك الجميع أن الكيان الإسرائيلي كذب لمدة 76 عامًا، ولم يكن العالم يعلم أن إسرائيل كاذبة، وقد أوضحت الثورة الإسلامية للجميع ذلك. من المهم أن يزداد فهمنا يومًا بعد يوم، وألا ننخدع بالدعاية الإعلامية الذي يمارسونها".

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي: "لقد حدد قائد الثورة الإسلامية مهمة جديدة لمسيرة يوم القدس لهذا العام، وعندما نرى حجم هذا العمل، سنشهد النصر.

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