العمید فدوي: رغم الصعوبات التي واجهتها المقاومة إلا أن بركاتها كانت كبيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، في مؤتمر تحقيق شعار العام، الذي أقيم بحضور قدامى الحرس في المقر العام للحرس، الصمود والمقاومة والصبر هي الطريق الصحيح ويجب أن نواصل ذلك بقوة وعدم التراجع في مواجهة العدو المدجج بالسلاح.

وتابع العميد فدوي: "كان العام الماضي عامًا مميزًا، فقد استشهد فيه عدد من القادة ورئيس وطننا الحبيب، وفقدنا شخصيات عزيزة ومهمة في محور المقاومة، كالسيد حسن نصر الله، وإسماعيل هنية، وصفي الدين، ويحيى السنوار، وغيرهم ممن استشهدوا". وفي الواقع، كان عام 2024 عاماً مميزاً من هذا المنظور.

وأكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني على آثار وبركات المقاومة وقال: "رغم الصعوبات التي واجهتها المقاومة واستشهد أكثر من خمسين ألفاً من أبناء غزة المظلومين والعزل، إلا أن آثارها وبركاتها كانت كبيرة".

وأضاف: "في الحقيقة فإن الصمود والمقاومة والصبر هو الطريق الصحيح، والله تعالى ضامن انتصاره، وهذه من بركات حماية الثورة الإسلامية". ولولا الثورة الإسلامية والحرس الثوري لما تحققت هذه البركات للمقاومة، وهذا الشرف يعود للحرس الثوري الإسلامي الذي كان رائد محور المقاومة وقدم في سبيل الإسلام أكثر من أربعين ألف شهيد.

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