المقاتلة "ياك-130" تظهر قدراتها الفريدة والمتقدمة في مناورات "ذو الفقار 1403"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد علي رضا شيخ المتحدث باسم مناورات "ذو الفقار 1403" العسكرية المشتركة، استمرارا لمناورات "ذو الفقار 1403" العسكرية المشتركة، شاركت مقاتلة "ياك130" لأول مرة في عملية جوية مشتركة وأظهرت جانباً من قدراتها المتقدمة والفريدة من نوعها". خلال هذه العملية، شاركت طائرة ياك المقاتلة، إلى جانب مقاتلتين من طراز ميغ 29، في عملية اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة المستهدفة.

وأضاف: "نجح طيارو مقاتلات ميغ 29 ذات المهارات العالية في تحديد الطائرة المسيرة المستهدفة واعتراضها". وقامت بعد ذلك مقاتلة ياك-130 بتدمير الطائرة بدون طيار بشكل كامل بإطلاق صواريخ متطورة. وأظهرت هذه العملية مدى التنسيق العالي والقدرة التي يتمتع بها سلاح الجو في تنفيذ المهام الجوية المعقدة.

وأشار المتحدث باسم المناورات إلى أن "الظهور الأول لطائرة ياك-130 المقاتلة في هذه المناورات يعتبر علامة فارقة في إظهار قدرات القوات الجوية للجيش". وتمكنت هذه المقاتلة بتصميمها الحديث وقدراتها العملياتية العالية من إظهار أداء مبهر ورائع في ظهورها الأول.

وأضاف العميد علي رضا شيخ: "إن تواجد طائرة ياك المقاتلة في مناورات ذو الفقار 1403 يدل على التقدم الكبير الذي أحرزته القوة الجوية للجيش في مجال تحديث الأسطول الجوي واستخدام التقنيات المتقدمة". هذه المقاتلة، بقدراتها الفريدة، زادت من قدرة القوات الجوية على مواجهة التهديدات.

وأكد أن هذه العملية المشتركة أظهرت التنسيق والتعاون بين مقاتلات القوات الجوية المختلفة، وأضاف: "إن الوجود الناجح لمقاتلة ياك في هذه المناورات يبشر باستخدام أوسع لهذه المقاتلة في المهام المستقبلية وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد بشكل أكبر".

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