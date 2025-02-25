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٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٣ م

منظومة الدفاع الجوي " 15 خرداد" تسقط طائرة معادية في مناورة "ذو الفقار"

منظومة الدفاع الجوي " 15 خرداد" تسقط طائرة معادية في مناورة "ذو الفقار"

مع هجوم طائرات معادية إلى منطقة مناورات ذوالفقار المشتركة للجيش، تمكن نظام الدفاع الجوي 15 خرداد التابع لقوات الدفاع الجوي من إسقاط الطائرة المعادية التابعة للقوة البرتغالية بعد تسليم الهدف من قبل الشبكة المتكاملة للدفاع الجوي في البلاد.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أعلن المتحدث باسم المناورات العسكرية المشتركة "ذو الفقار"، بأن منظومة الدفاع الجوي " 15 خرداد"، قد اسقطت طائرة معادية بعد تحديد الهدف لها من قبل شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد.

وافاد المتحدث باسم المناورات العسكرية المشتركة للجيش الايراني "ذو الفقار"، العميد" علي رضا شيخ"،بأن قوات الدفاع الجوي للجيش وباستخدام نظام الكشف وتحديد المواقع السلبي ذو الفقار، قامت بتوفير الموقع الدقيق وثلاثي الأبعاد للطائرات المعادية لأنظمة الصراع والاشتباك، كما تمكنت منظومة الدفاع الجوي المحلية " 15 خرداد "من إسقاط الموقع المستهدف للطائرات المعادية.

واشار العميد رضا شيخ الى ان من النقاط الأساسية في هذا التمرين، تنفيذ مختلف الإجراءات الدفاعية غير النشطة بهدف إخفاء أنظمة ومعدات وأنشطة الدفاع الجوي ومنع العدو من الوصول إلى معلومات قواته، وهو ما تم تنفيذه بالفعل في هذا الجزء من التمرين.

كما اوضح بأن الأداء المتماسك والمتكامل لنظام الدفاع الجوي، بما في ذلك أنظمة الكشف والتعرف، والحرب الإلكترونية، وأجهزة استشعار الرادار والمراقبة، وأنظمة الصواريخ، ادى إلى تحقيق أداء مناسب.

/انتهى/

رمز الخبر 1954863

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