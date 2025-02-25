إيران والكويت تؤكدان على ضرورة زيادة التفاعل الثنائي بین البلدین

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يزور جنيف للمشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان، التقى وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، وذلك عقب مشاورات ثنائية مع المسؤولين الحاضرين في هذه الاجتماعات.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان وضع العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وناقشا وتبادلا وجهات النظر حول سبل توسيع العلاقات الثنائية والتعاون لمواجهة التحديات والمخاوف على المستوى الإقليمي.

وفي إشارة إلى السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعميق وتوسيع العلاقات مع جيرانها ودول المنطقة، أكد وزير خارجية بلادنا استعداد إيران لتعزيز التفاعلات مع الكويت في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار وزير الخارجية إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، واعتبر الخطط التي قدمتها الولايات المتحدة لتهجير سكان غزة بالقوة استمراراً لجرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان المحتل، واعتبر الاجتماع المقبل لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة هذه القضية فرصة مهمة للعالم الإسلامي للوحدة ضد المؤامرة الاستعمارية لإبادة فلسطين.

وأكد وزير الخارجية الكويتي أيضا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وإيران واستعداد البلاد لتوسيع العلاقات في كافة المجالات التي تهم البلدين.

كما اعتبر وزير الخارجية الكويتي أن خطط تهجير سكان غزة بالقوة غير مقبولة على الإطلاق، وفي إشارة إلى اجتماع جامعة الدول العربية المقبل لمعالجة هذه القضية، أشاد بجهود إيران لعقد اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

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