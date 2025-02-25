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٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٣٣ م

لافروف يتوجه إلى طهران اليوم في زيارة رسمية

لافروف يتوجه إلى طهران اليوم في زيارة رسمية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن اوزير خارجيتها سيرغي لافروف، سيتوجه إلى إيران في زيارة رسمية اليوم 25 فبراير، حيث سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في الخامس والعشرين من فبراير، سيزور وزير الخارجية سيرغي لافروف طهران بدعوة من وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي. وسيناقش الوزيران بشكل مفصل أجندة العلاقات الثنائية الروسية-الإيرانية، التي وصلت رسميا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بعد توقيع معاهدة حكومية جديدة في موسكو في السابع عشر من يناير الماضي.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المحادثات ستتمحور بشكل خاص حول تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل المنفعة في إطار تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجالات الطاقة والنقل.

/انتهى/

رمز الخبر 1954867
شیرین سماره

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