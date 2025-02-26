وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي يصل إلى الدوحة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يبدأ أسبوع الثقافة الإيرانية والقطرية رسميًا اليوم بحضور الوزير. يُقام أسبوع الثقافة الإيرانية في قطر في وقت شهد فيه اليوم الأول من معرض المنتجات الثقافية والموسيقية الإيرانية استقبالًا واسعًا من قبل المواطنين والمقيمين في هذا البلد العربي، مما فاجأ المنظمين في الدوحة.

ستستمر هذه الفعالية الثقافية لمدة 3 أيام ويستضيف أسبوع الثقافة الإيرانية والقطرية أكثر من 100 فنان ورياضي إيراني.

ومن المقرر أن يقدم الفنانون عروضًا في أكثر من 30 مجالًا، ويعرضوا الثقافة والفن والتقاليد الإيرانية.

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