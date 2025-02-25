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٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٤٧ م

شاهد بالفيديو..لأول مرة، عملية صاروخية مشتركة لبحرية الجيش الايراني وقوة الجوفضائية للحرس الثوري

شاهد بالفيديو..لأول مرة، عملية صاروخية مشتركة لبحرية الجيش الايراني وقوة الجوفضائية للحرس الثوري

تم تنفيذ أول عملية مشتركة صاروخية بين البحرية الإيرانية وقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري في إطار مناورات ذوالفقار للجيش الإيراني، حيث تم تدمير هدف بحري واحد.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن البحرية الإيرانية وقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، تحت قيادة مقر ذوالفقار للجيش، تمكنتا من تدمير هدف محاكى في شمال المحيط الهندي من خلال إطلاق صواريخ كروز بحرية وصواريخ باليستية، مما أدى إلى غرقه بالكامل.

/انتهى/

رمز الخبر 1954877

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