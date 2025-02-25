شاهد بالفيديو..لأول مرة، عملية صاروخية مشتركة لبحرية الجيش الايراني وقوة الجوفضائية للحرس الثوري

أفادت وكالة مهر للأنباء أن البحرية الإيرانية وقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، تحت قيادة مقر ذوالفقار للجيش، تمكنتا من تدمير هدف محاكى في شمال المحيط الهندي من خلال إطلاق صواريخ كروز بحرية وصواريخ باليستية، مما أدى إلى غرقه بالكامل.

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