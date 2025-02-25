  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٣٢ م

وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره الروسي

وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره الروسي

استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي وصل إلى طهران اليوم في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي وصل إلى طهران اليوم في زيارة رسمية.

تباحث الطرفان حول قضايا مهمة إقليمية ودولية فضلا عن قضايا ثنائية تهم الطرفين.

عراقجي يستقبل نظيره الروسي

/انتهى/

رمز الخبر 1954882
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات