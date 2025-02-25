وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي وصل إلى طهران اليوم في زيارة رسمية.

تباحث الطرفان حول قضايا مهمة إقليمية ودولية فضلا عن قضايا ثنائية تهم الطرفين.

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