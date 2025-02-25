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٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٠٥ م

"روح ونهج السید نصرالله"..ازاحة الستار عن أحدث لوحة بريشة الرسام الإيراني حسن روح الأمين

"روح ونهج السید نصرالله"..ازاحة الستار عن أحدث لوحة بريشة الرسام الإيراني حسن روح الأمين

أهدى الرسام الإيراني حسن روح الأمين أحدث أعماله الفنية والتي حملت عنوان "روح ونهج نصر الله" إلى قادة جبهة المقاومة الشهداء، مستلهما من رسالة قائد الثورة الاسلامية إلى مراسم تشييعهما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أهدى الرسام الإيراني حسن روح الأمين أحدث أعماله الفنية والتي حملت عنوان "روح ونهج نصر الله" إلى قادة جبهة المقاومة الشهداء، مستلهما من رسالة قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي إلى مراسم تشييع الشهيدين السيدين حن نصرالله وهاشم صفي الدين.

"روح ونهج السید نصرالله"..ازاحة الستار عن لوحة من رسالة قائد الثورة بريشة الرسام الإيراني روح الأمين

وكان قد قال قائد الثورة الاسلامية في الرسالة: "المجاهد الكبير والقائد الرائد للمقاومة في المنطقة السيد حسن نصر الله (رحمه الله) هو الآن قد بلغ ذروة المجد والعزة. وسيوارى جثمانه الطاهر الثرى في أرض الجهاد في سبيل الله، ولكنّ روحه ونهجه سيتجلّى شموخهما أكثر فأكثر يومًا بعد يوم، إن شاء الله، ويُنيران درب السالكين".

/انتهى/

رمز الخبر 1954883

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