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٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٥٥ ص

عراقجي يلتقي السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى ألمانيا

عراقجي يلتقي السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى ألمانيا

استعرض مجيد نيلي أحمد آبادي، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى ألمانيا، خلال لقاء مع وزير الخارجية الايراني، خططه وأولوياته لتعزيز العلاقات الثنائية بين ايران والمانيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى ألمانيا مجيد نيلي أحمد آبادي التقى وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي قبل مغادرته إلى مهمته.

وخلال اللقاء، استعرض نيلي خططه وأولوياته لتعزيز العلاقات الثنائية.

وتمنى وزير خارجية بلادنا النجاح للسفير الإيراني الجديد في برلين، واعتبر التاريخ الطويل للعلاقات الدبلوماسية بين إيران وألمانيا والقدرات القائمة للتعاون بين البلدين أساساً لتعزيز العلاقات بين البلدين، وأكد على أهمية الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

وشغل مجيد نيلي في السابق مناصب مثل المدير العام لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى النرويج، والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى جمهورية التشيك.

/انتهى/

رمز الخبر 1954899

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