الرئيس بزشكيان: يجب توظيف الطاقات النخبوية لحل ومعالجة التحديات في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان انه يجب اعطاء الفرص الى شبابنا ليكتسبوا الخبرات، ومواكبتهم وتحفيزهم على الابداع ومعالجة الاخطاء، واعدادهم ليكونوا كوادر اكفاء من اجل مستقبل البلاد.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الرئيس بزشكيان خلال تفقده "معرض كوثر للابداع والرقي" (مدار) بجامعة طهران اليوم الاربعاء؛ حيث اطلع على المشاريع الابداعية التي اعدت بجهود وسواعد الطاقات الشبابية في مختلف المجالات الصناعية والتقنية والعلمية والحوكمة.

واكد رئيس الجمهورية على توظيف الطاقات النخبوية في سياق حل ومعالجة التحديات في البلاد.

كما اكد بزشكيان على استعداد الحكومة لدعم وتمويل الطاقات العلمية الشبابية واشراك الجامعات في تبنى مشاريع اقتصادية.

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