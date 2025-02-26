آية الله جنتي: تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين خلق ملحمة خالدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء. انه قال آية الله جنتي في بداية جلسة المجلس اليوم الأربعاء بشأن تشييع جثماني الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين: ان التشييع العظيم والتاريخي للأجساد الطاهرة للمجاهدين في سبيل الله خلق ملحمة خالدة ومشهودة.

وأضاف: "إن هذا التشييع أثبت أن أبناء جبهة المقاومة العالمية ما زالوا ثابتين على عهدهم مع أبطال المقاومة لتحقيق النصر النهائي لجبهة الحق على الباطل".وأضاف آية الله جنتي: إن هذا الحضور الایماني والصابر جسد إرادة واقتدار الشعب اللبناني وأثبت أن الدماء الطاهرة لشهداء جبهة المقاومة العالمية التي سالت على الأرض انسجاماً مع دماء شهداء كربلاء قد سقت شجرة طيبة ثمرتها الهزيمة النهائية للظلم والاستكبار العالمي.

وأضاف أمين مجلس صيانة الدستور: إن الذين كانوا يحاولون عرقلة هذه المراسم بمخططات مختلفة تعلموا درساً لن ينسى حتى يعلموا أن وعد الله القائل: «یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَیَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ» هو وعد غير قابل للنقض.

كما وجّه الشكر للمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الدكتور هادي طحان نظيف الذي حضر مراسم التشييع نيابة عن أعضاء المجلس ، وأعرب عن أمله أن نشهد قریبا مع تحقيق الوعود الإلهية تحرير القدس الشريف من أيدي الکیان الصهيوني المجرم.