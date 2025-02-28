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٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٢٨ م

الخارجية الإيرانية تدين الحادث الإرهابي في باكستان

الخارجية الإيرانية تدين الحادث الإرهابي في باكستان

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجد "دار العلوم حقانية" في مدينة بيشاور الباكستانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أدان الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجد "دار العلوم حقانية" في مدينة بيشاور الباكستانية، أثناء تجمع المصلين في القاعة الرئيسية للمدرسة لأداء صلاة الجمعة.

وأعرب بقائي عن تعازيه لعوائل ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي وحكومة وشعب باكستان متمنيا الشفاء والصحة للمصابين.

وأكد الموقف المبدئي للإيران المتمثل في الإدانة الصارمة لجميع أشكال ومظاهر الإرهاب والتطرف والعنف، مطالبا بمواجهة ومنع هذه الظاهرة القبيحة التي تتطلب تعاون وتنسيق جميع دول المنطقة للمواجهة المستمرة لمرتكبيها ومنظميها وداعميها ورعاتها.

/انتهى/

رمز الخبر 1954983
شیرین سماره

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