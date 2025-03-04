تغطية واسعة النطاق لتدوينة قائد الثورة باللغة الأوكرانية في وسائل الإعلام الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا الصدد أوردت وكالة أنباء "تاس" خبرا بعنوان "(آية الله) الخامنئي ذكّر الأنظمة العميلة بعدم جدوى عقد آمالها في الحصول على الدعم الغربي".

وكتبت: "طلب الزعيم الايراني (قائد الثورة الاسلامية) من الحكومات التي تعتمد على الولايات المتحدة وأوروبا أن تنظر إلى الوضع الحالي في أوكرانيا".

وأضافت وكالة تاس للأنباء: "بالإضافة إلى ذلك، قال الزعيم الإيراني (قائد الثورة الاسلامية) في مارس/آذار 2022: "إن سياسة الولايات المتحدة، التي أصبحت كييف ضحيتها، هي التي تشكل جذر الصراع الأوكراني، حيث تتدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لأوكرانيا من خلال تنظيم الثورات الملونة".

وقالت وكالة "ريا نوفوستي" أيضا: بعد الخلاف بين ترامب وزيلينسكي، أعيد نشر كلمات الزعيم الإيراني (قائد الثورة الاسلامية) باللغة الأوكرانية على شبكة التواصل الاجتماعي X ، حول عدم موثوقية أمريكا.

وكتبت: في الأول من مارس/آذار 2022، ألقى (آية الله الخامنئي) خطاباً، بما في ذلك حول الوضع في أوكرانيا، وصف فيه الأمل في الحصول على دعم من الدول الغربية بالسراب، ودعا إلى عدم الاعتماد على أميركا وأوروبا. وبعد مرور ثلاث سنوات، نُشرت جملة من هذا الخطاب باللغة الأوكرانية على شبكة التواصل الاجتماعي X.

وكتبت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أيضًا عن هذا الأمر: ذكّر الزعيم الايراني (قائد الثورة الاسلامية) (آية الله) الخامنئي، باللغة الأوكرانية بأن الغرب غير موثوق به.

وبدورها قالت وكالة أنباء "ر.ب.ك": كتب الزعيم الايراني (قائد الثورة الاسلامية) آية الله الخامنئي، باللغة الأوكرانية على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): إن دعم الدول الغربية لـ "الدول العميلة" سراب. ينبغي للدول التي تعتمد على الدعم الأميركي والأوروبي أن تنظر إلى الوضع الحالي في أوكرانيا.

وكتبت صحيفة "رادوفكا" الإلكترونية في مقال لها: بعد المشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض، أعيد نشر كلمات الزعيم الإيراني (قائد الثورة الاسلامية) آية الله الخامنئي قبل ثلاث سنوات حول عدم الثقة بأمريكا، باللغة الاوكرانية على شبكة التواصل الاجتماعي "X".

واضافت الصحيفة: في أوائل مارس/آذار 2022، بعد بدء العملية الخاصة (الروسية في أوكرانيا)، ألقى آية الله الخامنئي باللوم على واشنطن في الوضع في كييف. وفي ذلك الوقت، ربط الزعيم الإيراني (قائد الثورة الاسلامية) بين ما يحدث في أوكرانيا والأحداث في أفغانستان.

وذكرت الصحيفة أن قائد الثورة الاسلامية استذكر حينها تصرفات أميركا في التدخل بالشؤون الداخلية لأوروبا الشرقية وتنظيم الثورات الملونة.

وكالة أنباء فيدوموستي اختارت أيضاً هذا العنوان لتقريرها: (آية الله) الخامنئي يذكّر بعدم الثقة بأميركا وأوروبا في قضية أوكرانيا.

وكتبت صحيفة "كوميرسانت" أيضا: نشر آية الله الخامنئي، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية (قائد الثورة الاسلامية)، مدونة باللغة الأوكرانية على شبكة التواصل الاجتماعي X. وكتب أنه لا يمكن الاعتماد على دعم الدول الغربية.

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