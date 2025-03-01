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٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٨ م

خلال لقاء مع وزير خارجية تركمانستان؛

جلال زاده يقترح إنشاء مركز إبداعي على الحدود بين إيران وتركمانستان

جلال زاده يقترح إنشاء مركز إبداعي على الحدود بين إيران وتركمانستان

التقى مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون القنصلية مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون القنصلية وحيد جلال زاده التقى مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان رشيد مرادوف يوم الجمعة في وزارة خارجية تلك البلد.

وفي هذا اللقاء، أكد الطرفان على توسيع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن أملهما في تنفيذ القضايا المتفق عليها بين البلدين، وخاصة القضايا التي أثيرت في مذكرة التفاهم للاجتماع السابع عشر للجنة القنصلية والحدود والجمارك المشتركة، التي وقعت أمس وتنفيذها.

وفي هذا اللقاء اقترح جلال زاده إنشاء مركز إبداعي على الحدود بين البلدين، وهو ما لقي ترحيبا من الجانب التركماني.

/انتهى/

رمز الخبر 1955007

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