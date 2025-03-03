الامن الايراني يضبط شحنة أسلحة وذخائر في سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المدعي العام والثوري في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان مهدي شمس آبادي في حديث لوكالة "إرنا" اليوم الاثنين: "بفضل الجهود والمتابعات الاستخبارية، نجح كوادر الامن في مديرية الامن العامة في سيستان وبلوشستان من كشف وضبط مستودع كبير يحتوي على أسلحة خفيفة وشبه ثقيلة تابعة لعصابات دولية منظمة لتهريب الأسلحة وعناصر زعزعة الأمن في إحدى مدن هذه المحافظة".

وأضاف: "في هذه الإجراءات الاستخباراتية العملياتية، تم كشف وضبط نحو 400 قطعة سلاح خفيفة من المسدسات وبنادق الكلاشينكوف والكلوكوف وM4، إلى جانب كمية كبيرة من الذخائر ذات الصلة".

وأضاف المدعي العام والحرس الثوري في زاهدان: "الشحنات المضبوطة كان قد تم تهريبها الى داخل البلاد من خلال إخفائها في خزانات وقود".

وأضاف: "ان عصابات التهريب والاعمال الشريرة، بادرت الى تهريب الأسلحة بشكل واسع إلى داخل البلاد بهدف جعل المنطقة الجنوبية الشرقية غير آمنة وخلق شعور بعدم الأمان على مستوى المحافظات".