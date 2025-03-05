محلل سياسي عراقي يحذر من محاولة امريكية لايجاد شرخ بين بغداد وطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المحلل السياسي ابراهيم السراج، الاربعاء، قال إن "هناك محاولات خارجية لاحياء حزب البعث المقبور عبر شخصيات سياسية معينة وفق مشروع امريكي – صهيوني – بريطاني يهدف الى زعزعة استقرار العراق".

واضاف ان "الحكومة امام امتحان صعب في ظل وجود ضغوط امريكية ومحاولة لفرض سياسات واشنطن على بغداد، فيما يتعلق بالضغوط التي تمارسها الادارة الامريكية على الحكومة بهدف الوقوف ضد فصائل المقاومة".

وبين ان "امريكا تعمل من اجل خلق شرخ بين الحكومة العراقية والجمهورية الاسلامية، عبر محاولة فرض املاءات معينة تهدف الى خلق المشاكل بين الجانبين، مايحتم على الحكومة قول كلمتها الفصل وانهاء اي محاولة للتدخل الخارجي في شكل العلاقات العراقية مع محيطه".

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