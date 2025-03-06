مشاركة إيران بـ 12 جناحا في المعرض الدولي للسياحة ببرلين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال صوفي في تصريحات صحفية: "ان هذه المشاركة تشكل فرصة لعرض التنوع الثقافي والتاريخي والطبيعي والسياحي في ايران وتغيير النظرة غير الصحيحة تجاه ايران.



ويعد معرض ITB الذي تشارك فيه 190 دولة في برلين، احد المعارض الدولية المهمة في صناعة السياحة ويقام سنويا بمدينة برلين الالمانية في الفترة 4-6 اذار/مارس.



واضاف صوفي ان الاجنحة الايرانية الـ 12 في المعرض، خصصت للقطاع الخاص التي تنفذ فعاليات مختلفة للتعريف بنقاط الجذب السياحي لايران.



واوضح ان وكالات السفريات والعاملين في مجال السياحة في ايران وفي اطار استقطاب المزيد من السياح الاجانب، يشاركون في معرض برلين الدولي للسياحة لعرض الثقافة الثرية ونقاط الجذب السياحي الفريدة في ايران فضلا عن اقامة جلسات للحوار بين المشاركين لتبادل وجهات النظر واجرا ء التعاون.



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