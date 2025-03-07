وزير الخارجية الصيني: ندعم السلام في أوكرانيا.. وقطاع غزة ملك للشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وانغ يي، خلال مؤتمر صحفي سنوي على هامش المؤتمر الشعبي الوطني في بكين: "الصين ترحب وتدعم جميع المساعي الهادفة إلى إحلال السلام".

وأشار يي، إلى أنّ بلاده ستکون "قوة عادلة وسنعمل على حل القضايا الساخنة بالطرق ذات الخصائص الصينية وبالتعاون مع عالم الجنوب".

كما أكّد عمل الصين "على الدفاع عن المصلحة الوطنية بقوة".

وعن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، شدّد وانغ يي على وجوب أن يكون "الاحترام المتبادل المبدأ الأساسي للعلاقات الصينية الأميركية"، وهدد بأنّ الصين "سترد بكل تأكيد" إذا واصلت الولايات المتحدة فرض الضغوط عليها.

ودعا رئيس الدبلوماسية الصينية، "الأمم المتحدة إلى زيادة أصوات دول الجنوب العالمي".

وعلق وانغ يي على الخطط الأميركية - الإسرائلية لقطاع غزة، قائلاً إن "أي قوة تغير وضع غزة لن تؤدي إلا إلى حالة جديدة من عدم الاستقرار"، فقطاع غزة هو "ملك للشعب الفلسطيني، وأي تغيير قسري لن يجلب السلام".

وشدّد يي على أنه إذا "كانت الدول الكبرى تهتم بغزة فعليها الدفع نحو تحقيق وقف إطلاق نار دائم والمساهمة في إعادة الإعمار". مشيراً إلى أنّ "القضية الفلسطينية هي لب قضايا الشرق الأوسط".

وفي معرض حديثه عن قضية تايوان اعتبر واتغ يي أن "دعم استقلال تايوان يعني تقسيم البلاد والتدخل في الشأن الداخلي الصيني"، و"من يقوم بأنشطة انفصالية كمن يلعب بالنار ويحرق نفسه"، معلناً عن رفضه "نشر الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى الأميركية في المنطقة".

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