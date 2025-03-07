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٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٢:٠٧ م

السفير الإيراني في جاكرتا يلتقي وزير الدفاع الإندونيسي

السفير الإيراني في جاكرتا يلتقي وزير الدفاع الإندونيسي

التقى سفير بلادنا في جاكرتا مع وزير الدفاع الإندونيسي وبحث معه القضايا الثنائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الإيراني لدى إندونيسيا محمد بروجردي أكد خلال لقائه وزير الدفاع الاندونيسي شافري شمس الدين، على استعداد بلادنا للتعاون الثنائي، مشيرا إلى الإنجازات الإيرانية المحلية في المجال الدفاعي.

ورحب وزير الدفاع الإندونيسي بالتعاون مع إيران في مختلف المجالات العسكرية والمدنية، مؤكدا اهتمام بلاده بالتعاون المشترك مع إيران في مجالات الصناعات الدفاعية والتعليم وتدريب القوات العسكرية.

وأعلن استعداده لإرسال وفد رفيع المستوى إلى إيران لمتابعة الاتفاقيات بينهما في أسرع وقت ممكن، في فترة ما بعد شهر رمضان.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء بين السفير الإيراني في إندونيسيا ووزير الدفاع حظي بتغطية واسعة في وسائل الإعلام في اندونيسيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1955243

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