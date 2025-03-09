إيران تدين كندا لفرضها عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الامريكية، عيسى كاملي، أدان كندا لفرضها عقوبات جديدة على إيران بذريعة حقوق الإنسان معتبرا الامر عمل سياسي يتناقض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تحكم التجارة الحرة بين الدول متابعا يعتبر انتهاكا وعملاً غير مشروع ينتهك حقوق الإنسان للشعب الإيراني مما يستلزم المسؤولية الدولية للحكومة الكندية.

وأضاف يتعين عليهم تحسين أفعالهم داخل وخارج هذا البلد، وبدلا من إلقاء اللوم على الآخرين فعليهم إيقاف السياسة المنهجية للإبادة الاستعمارية للسكان الأصليين، يجب محاسبتهم على تواطؤهم في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد تكرار الأكاذيب لا يجعلها حقيقة. إن إيران ليس لها أي علاقة بهذا الصراع وإيران تعارض منذ البداية هذه الحرب واكدت مرارا على الحاجة إلى إنهاء الصراع من خلال المفاوضات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية.

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