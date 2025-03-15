ارتفاع شعبية إيران مقارنةً بأمريكا بين الشباب الكنديين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الصحيفة أن الاستطلاعات التي أُجريت بين سكان كندا تُظهر أن شعبية أمريكا قد تلاشت بشكل ملحوظ، حيث انخفضت آراء الكنديين تجاه الولايات المتحدة بسرعة وبشدة، مما أدى إلى إعادة ترتيب تاريخية في تصورات الكنديين حول الدول التي يعتبرونها حلفاء رئيسيين.

ومن جهة أخرى، تغيرت وجهات نظر الشباب الكنديين تجاه إيران وروسيا بشكل كبير، حيث أبدى 30% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا آراءً إيجابية تجاه كلا البلدين. بينما كانت هذه النسبة 12% فقط لإيران و9% لروسيا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وأظهر حوالي ثلثي المشاركين في الاستطلاع اعتقادهم بأن اهتمام دونالد ترامب بتحويل كندا إلى الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة يجب أن يؤخذ على محمل الجد، حيث أعرب معظمهم عن استعدادهم الشخصي للدفاع عن كندا في مواجهة تهديد عسكري من الولايات المتحدة.

وقد تآكلت الآراء الإيجابية للكنديين تجاه أمريكا، والتي كانت تعكس صداقة وطنية تتجاوز التحالفات الاقتصادية والعسكرية، بشكل كبير مؤخرًا. وقد تراجع هذا الرأي بنسبة تقارب 20% خلال عام واحد، حيث أظهرت الاستطلاعات أن واحدًا من كل ثلاثة كنديين فقط يحملون آراءً إيجابية تجاه الولايات المتحدة اليوم.

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