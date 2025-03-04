كندا ترد على تعريفات ترامب بفرض تعريفات مضادة

أفادت وكالة مهرللأنباء، نقلًا عن شبكة الميادين، أعلنت الحكومة الكندية أنها ستبدأ اعتبارًا من اليوم فرض تعريفات بنسبة 25% على الواردات الأمريكية التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار كندي.

وأكدت كندا أنه في حال تنفيذ التعريفات الجمركية الأمريكية، ستقوم بفرض تعريفات مضادة على الواردات الأمريكية اعتبارًا من اليوم.

كما أعلنت الحكومة الكندية أنها ستفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات الأمريكية التي تبلغ قيمتها 125 مليار دولار كندي خلال 21 يومًا القادمة.

يأتي هذا القرار الكندي بعد أن أعلن ترامب مساء الاثنين أنه سيتم فرض تعريفات جمركية على السلع القادمة من كندا والمكسيك اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وأضاف: لم يتبقَ أي فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات مع المكسيك وكندا.

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