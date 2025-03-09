وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أنه يُتوقع أن يزور مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، العاصمة القطرية الدوحة، في "محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وقف إطلاق نار بين غزة وإسرائيل"، وفق ما نقل موقع "والاه" الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين.

وأشار الموقع إلى أنّ إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تدفع نحو اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزّة.

كذلك، ذكر "والاه" العبري، أنّ الإدارة الأميركية تدفع أيضاً تجاه تمديد وقف إطلاق النار إلى ما بعد شهر رمضان و"عيد الفصح" اليهودي، كما تعمل لأجل "هدنة طويلة الأجل تنهي الحرب".

يأتي ذلك في وقتٍ كشفت فيه وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قبل يومين، وجود مخاوف إسرائيلية بشأن "المفاوضات السريّة" التي تجريها إدارة ترامب مع حركة حماس، في قطر.

وكان موقع "والاه" قد نقل عن مسؤول إسرائيلي، أنّ الحكومة الإسرائيلية طالبت الإدارة الأميركية، في بداية شباط/فبراير الماضي،بألا تجري محادثات مباشرة مع حماس، وألا تفعل ذلك من دون شروطٍ مُسبّقة.

ولا تزال أزمة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين غزّة والاحتلال متواصلة بسبب رفض الاحتلال الشروع فيها والالتزام بالاتفاق، مع مساع لتمديد المرحلة الأولى وسط تعمد الاحتلال استخدام سلاح التجويع والتهديد باستئناف الحرب بهدف الضغط على المقاومة الفلسطينية للرضوخ إلى مطالبه.

وفي هذا الصدد، حمّلت حركة حماس، في بيانٍ أمس، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة الحصار لقطاع غزة.

وشددت الحركة على أن تداعيات هذه الجريمة تمتد، إلى جانب أبناء الشعب في القطاع، لتشمل أسرى الاحتلال لدى المقاومة، الذين يسري عليهم ما يسري على أهالي غزة من تضييق وحرمان من الغذاء والدواء والرعاية.

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